Calciomercato Inter: serve un vice-Brozovic, in arrivo Locatelli

Ultime Inter, Brozovic parte? La dirigenza nerazzurra vorrebbe trattenere il croato che è il vero perno del centrocampo di Antonio Conte.

Tuttavia il centrocampista ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Per questa ragione, come riportato da Tuttosport, Marotta sta trattando per rinnovare il suo contratto.

In questa stagione ha pesato tanto l’assenza di un vice-Brozovic. Oggi il croato, spostato da Luciano Spalletti come play è diventato un “tuttocampista”. Il croato ha sempre giocato tranne che per cause di forza maggiore. Il suo contratto scadrà nel 2022. Il rinnovo, che potrebbe essere anche di un anno soltanto, prevederà un adeguamento di ingaggio (al momento 4,5 milioni) ma Beppe Marotta vuole cancellare la clausola valida fino al 15 luglio (come quella da 111 milioni di Lautaro Martinez e, in passato, quella di Icardi).

Ultime Inter: Locatelli il suo vice

In attesa di capire come finirà la trattativa, Marotta vuole portare a Milano anche un vice-Brozovic. Per questo motivo, sfruttando l’amicizia con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha cominciato a muovere i primi passi per Locatelli.

Il calciatore per caratteristiche potrebbe essere un mediano (a fine stagione scadrà il contratto di Borja Valero) ma pure un jolly prezioso per il centrocampo. Locatelli ha tutto per entrare nelle rotazioni, ha soli 22 anni e lo stipendio è alla portata. La sua valutazione oggi è di 25 milioni.