Calciomercato Inter, Sepe per il futuro: sarà lui il vice-Handanovic

Calciomercato Inter – Sepe | Non ha convinto a pieni voti l’estremo difensore Daniele Padelli. Poco prima dello stop legato all’allarme Coronavirus per la Serie A e l’intero panorama calcistico, Antonio Conte aveva affidato i propri pali all’ex Torino, Daniele Padelli, dopo l’infortunio di Samir Handanovic. E’ per questo che l’amministratore delegato Giuseppe Marotta è già all’opera, monitorando i diversi nomi per il futuro della porta nerazzurra, assieme al suo braccio destro, Piero Ausilio. La società interista si prepara al presente e futuro del club. L’età avanza per Handanovic ed è per questo che i nomi in auge sono diversi per il club. Uno di questi è sicuramente l’argentino Musso dell’Udinese, con l’idea Ionut Radu – già di proprietà dell’Inter – che resta sempre valida. Ma occhio, perché stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, ci sarebbe anche Luigi Sepe, finito nel mirino dell’Inter.

Ultime Inter, il portiere di domani è Sepe? Spunta lui tra le idee, oltre a Musso e Radu

L’estremo difensore ex Napoli e ormai in forza al Parma, potrebbe trovare il definitivo salto di qualità nel prossimo anno. Il portiere nato a Torre del Greco e classe ’91 potrebbe trovare i guantoni da numero 12 dell’Inter nella prossima stagione. Un acquisto per garantirgli un posto da vice–Handanovic, per poi lanciarlo titolare nelle stagioni che verranno. Un ruolo che Sepe accetterebbe solo con garanzie, per non rischiare di finire come era già accaduto nel periodo a Napoli, non trovando praticamente mai la titolarità tra i pali azzurri.