Calciomercato Inter, Icardi in bilico sul riscatto: scontro Leonardo-Tuchel

Calciomercato Inter: Icardi, il PSG ancora in dubbio sul riscatto

Calcio Mercato Inter Icardi | Il calcio è attualmente fermo, in stallo, vista l’emergenza Covid-19 che sta colpendo praticamente tutti. Il mercato però continua ad essere molto attivo, e in queste ultime settimane sono state le notizie riguardanti soprattutto i movimenti in Serie A. Le big del nostro campionato continuano a muoversi, e l’Inter in particolare vorrebbe gestire al meglio la situazione riguardante gli affari interni, con cessioni ed eventuali rinnovi.

Il caso che preme è quello di Icardi, attualmente in prestito al PSG, e sul quale ci sono tanti dubbi sul riscatto: il club parigino non è convinto di investire 70 milioni di euro, e pare ci siano opinioni discordanti tra il tecnico Tuchel e il ds Leonardo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrà prima essere risolto questo dubbio, e poi si prenderà una decisione definitiva. La speranza dell’Inter è che una volta liberato Cavani, Icardi possa essere riscattato.

Icardi: la Juventus continua a pressare

Il futuro di Icardi è ancora in bilico, e ad oggi è difficile fare un pronostico su come andrà a finire questa storia. Intanto sul centravanti continua il pressing della Juventus, che comincia a muovere i primi passi. Questo lo scenario attuale raccontato dalla nostra redazione.