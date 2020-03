Ultime Inter: sfida con il PSG per, Griezmann. E’ messo sul mercato dal Barcellona

Calciomercato Inter Griezmann Barcellona Neymar Lautaro Martinez | L’emergenza Coronavirus blocca il calcio, ma non il calciomercato. Prende sempre più corpo l’idea di un clamoroso ritorno di Neymar al Barcellona. Intreccio incredibile di mercato che vede coinvolto anche l’Inter di Suning. Antoine Griezmann è stato messo sul mercato dal Barcellona. E’ questo quanto trapela dai media spagnoli. L’attaccante francese, arrivato la scorsa estate per circa 120 milioni di euro dall’Atletico Madrid, non ha convinto e ora può già andare via. Intanto, gli spagnoli, sono in cerca sia di Neymar che di Lautaro Martinez, uno dei due potrebbe approdare in Spagna proprio con la formula di scambio con Inter o Paris Saint-Germain.

Il classe 1991 non ha rispettato le aspettative del Barcellona e dopo settimane di voci su un suo possibile addio, arriva la prima pagina di Sport, noto quotidiano spagnolo vicino alle vicende del Barcellona, che titola “Griezmann sul mercato”. Niente giri di parole dunque, il calciatore a fine stagione potrebbe già lasciare la maglia del club catalano. Tanti i club che pensano a lui, tra questi anche l‘Inter, in caso di partenza di Lautaro Martinez, che guarda un po’ piace proprio al Barcellona, pronto a fare follie e pagare la clausola di 111 milioni di euro. L’altro club club è il PSG, che vorrebbe riportare in patria il calciatore e potrebbe essere il sostituto di Neymar che sembra sempre più destinato a separarsi dl Paris per tornare al Barcellona stesso.