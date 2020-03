Calciomercato Fiorentina, Castrovilli blindato: la strategia anti-concorrenza di Commisso

Calciomercato Fiorentina: Castrovilli, vicino il prolungamento

Calcio Mercato Fiorentina Castrovilli | Mercato infuocato quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre continua con le proprie operazioni di mercato. Anche la Fiorentina si sta muovendo parecchio, ma più che in entrata sta cercando di blindare qualche gioiello. Uno su tutti? Castrovilli, vera rivelazione di questa annata, e centrocampista che è entrato nel mirino di tantissime big italiane.

La concorrenza è parecchia ed agguerrita, e ovviamente Commisso ha tutte le intenzioni di non lasciarsi scappare il proprio talento, nemmeno ad una cifra alta. Ecco che c’è la strategia infatti: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il contratto di Castrovilli sarà prolungato fino al 2025. Una mossa astuta, e che è atta a tagliare fuori le avance di Juventus e Inter soprattutto.

Strategia Castrovilli: elusa anche la Roma?

Castrovilli è senza dubbio uno dei talenti italiani più promettenti in circolazione, ed è normale che le sue prestazioni abbiano attirato l’attenzione da parte di tantissime squadre. Non solo Juventus e Inter, ma anche Napoli e Roma, con quest’ultima in particolare che aveva già pensato ad una contropartita per convincere la Fiorentina. Commisso per ora non ne vuole sapere, e pensa soltanto a godersi il pupillo.