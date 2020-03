Calciomercato Atalanta, retroscena su Florenzi

Ultime Atalanta | Alessandro Florenzi, ex capitano della Roma, da gennaio al Valencia avrebbe potuto giocare anche in un’altra squadra di Serie A.

Come riportato da Sky Sport, il terzino della Nazionale era stato un obiettivo concreto anche dell’Atalanta. Un affare che, nonostante i tentativi dei nerazzurri, non si è mai concretizzato.

Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, infatti, l’Atalanta aveva individuato proprio in Florenzi il calciatore ideale per il centrocampo a 5 di Gasperini.

Il difensore avrebbe garantito l’esperienza necessaria per provare a ottenere il passaggio ai quarti, successivamente ottenuto proprio ai danni del Valencia. Poco male per la Dea che a Milano ha schiantato gli spagnoli grazie proprio ad Hateboer. L’esterno destro olandese che invece è sceso in campo tra le fila della squadra nerazzurra.

Ultime Atalanta: nuovo tentativo in estate?

Sembra difficile che la dea possa riprovarci in estate. Tuttavia Florenzi potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia della Fiorentina. Il club toscano, infatti, aveva a lungo corteggiato il laterale anche durante l’ultimo calciomercato. In estate il club del presidente Commisso potrebbe fare un nuovo pensierino per il calciatore che in Liga non sembra essersi ambientato come sperava e a Roma non avrebbe spazio con Fonseca.