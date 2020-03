Ultime Milan, l’ex Suso: “Musacchio è a Milano, la sua famiglia è partita”

Notizie Milan | Suso, ex attaccante del Milan ed oggi in prestito al Siviglia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad AS in questo momento di stop collettivo:

Quarantena? “La vivo insieme alla famiglia, non usciamo da casa. Ho un piccolo giardino e gioco con mio figlio molto spesso fuori. Dobbiamo allenarci ovviamente, anche se correre sul tapis roulant non è come in campo, io lo trovo monotono. Quando accadono queste cose però il calcio passa in secondo piano”.

Italia? “Nessuno immaginava che per loro avrebbe avuto questo tipo di impatto. In Spagna la sanità è ottima. A Milano non hanno posto nemmeno per i malati, sono in una situazione veramente critica. La famiglia di Musacchio, ad esempio, è partita per la Spagna una settimana. In questo momento il difensore argentino è solo a Milano”.

Ultime Milan: Suso tornerà?

L’esterno di proprietà rossonera è solo in prestito al Siviglia. Potrebbe tornare a Milano in estate come tanti calciatori rossoneri che sono andati via in prestito.