Sollievo per Cristiano Ronaldo: la madre Dolores Aveiro, ricoverata per un ictus lo scorso 3 marzo, è stata dimessa questa sera dall’ospedale.

Notizie Juventus, la madre di CR7 sta bene

L’attaccante portoghese era volato in patria quasi 20 giorni, prima che cominciasse la quarantana per i calciatori bianconeri proprio per assistere la mamma, colpita