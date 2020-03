Ultime Juventus, la compagna di Dybala: “Sono stata male”

Notizie Juve | Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala risultata positiva al coronavirus, ha parlato attraverso i social delle sue condizioni di salute:

Ultime Juve, parla Oriana Sabatini

“Vivo in Italia da un po’ di tempo con il mio fidanzato e sono tornata a casa da un mese e mezzo. Voglio essere chiara per non far uscire notizie false, soprattutto per le persone vicine a me con cui ho già parlato. Preferisco che la gente sappia come sto dalle mie parole.

Da qualche giorno abbiamo fatto il test per il Coronavirus, io e il mio ragazzo, più una persona che abita qui con noi. Abbiamo il coronavirus, tutti siamo positivi. Per fortuna stiamo tutti bene.

Ho avuto qualche sintomo, mi faceva male la testa, qualche dolore e stanchezza costante. Ho continuato ad allenarmi perché non sapevo di essere contagiata, come respirazione non notavo qualcosa di diverso. I sintomi se ne sono andati, ora mi sento meglio, ho questa sensazione di stanchezza ma non sto male come prima. Volevamo essere comunque sicuri, abbiamo visto il telegiornale qui e siamo informati.