Ultime Juventus, Douglas Costa vola in Brasile: motivi familiari

Ultime Juventus: Douglas Costa torna in patria

Ultime Juventus Douglas Costa | Calcio completamente fermo in Italia, dove il Coronavirus sta decisamente terrorizzando tutti gli addetti ai lavori e non solo. I contagi tra i giocatori sono stati piuttosto frequenti nelle ultime due settimane, e in questo momento drammatico parecchi di essi hanno deciso di ritirarsi in casa fino a quando il tutto non si sarà placato.

Molto più complicata invece la situazione per quanto riguarda gli stranieri, che stanno avendo difficoltà nel ritornare dalle proprie famiglie (vedi il caso Higuain). Intanto nella giornata di oggi anche un altro giocatore bianconero ha deciso di partire: Douglas Costa. L’esterno brasiliano è infatti volato in patria per motivi familiari, probabilmente per stare vicino ai propri parenti. A riportarlo è goal.com.

Coronavirus: aumentano i casi, continua l’esodo

La nostra penisola è stata la più colpita dal Covid-19, e adesso i contagi stanno aumentano sempre di più, e probabilmente da qui alle prossime due settimane ci sarà il famoso “picco”. Il calcio è ad alto rischio, ed in particolare la ripresa dei campionati e lo svolgimento persino delle Olimpiadi. Intanto continua l’esodo degli stranieri, che in questi giorni hanno deciso di uscire dall’Italia per mettersi al sicuro e per supportare le proprio famiglie.