Ultime AS Roma, Zappacosta: “Sto bene, stavo per rientrare”

Notizie AS Roma | Davide Zappacosta, terzino destro della Roma, ha parlato nel corso dell’ormai consueta diretta su Instagram insieme all’attore Salvatore Esposito:

“Sono chiuso a casa da solo perché la mia ragazza e i miei genitori sono ad un’ora da qui. Io non sono tornato. Il pomeriggio mi alleno e sperimento nuove cose in cucina, in serata gioco a playstation.

Infortunio? Ero appena arrivato a Roma e ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po’. In questo periodo stavo per tornare ma poi è scoppiato questo caos. Avevo ripreso la palla, scatti e stavo facendo tutto sul campo. Ero vicino al rientro. Ci è stato vietato di fare tutto, ora c’è troppo rischio. Io faccio il possibile a casa, mi sono allestito una piccola palestra e provo a rimanere in forma. Ma la cosa principale adesso è la salute”.

Notizie AS Roma, Zappacosta potrebbe restare

Le parole del terzino sul mercato: