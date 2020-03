Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di sabato 21 marzo 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata. Chiaramente, a causa dell’emergenza Coronavirus, molti campionati sono stati sospesi. Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che invece si disputeranno assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta sabato 21 marzo 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Sabato 21 marzo 2020

11.45 Perth Glory-Western United (A-League) – SPORTITALIA

Rai Sport +HD

06:00 – Nuoto 2020 : Campionati Assoluti primaverili e finale campionato a squadre (Riccione/RN) 4a giornata

06:30 – TG Sport

08:00 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Finali 10 km Femminile a tecnica Libera- Mass Start (Canmore/CAN)

08:45 – Sport Invernali

11:25 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Finali 15 km Maschile a tecnica Libera- Mass Start (Canmore/CAN)

11:55 – Sport Invernali

14:20 – Basket in Carrozzina 2020: Coppa Italia – Finale

16:10 – Nuoto 2020 : Campionati Assoluti primaverili e finale campionato a squadre (Riccione/RN) 5a giornata

17:55 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/2020 25a giornata: Consar Ravenna – Gas Sales Piacenza

20:20 – Gli Imperdibili –

20:25 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 25a giornata: Zanetti Bergamo – Reale Mutua Fenere Chieri

23:00 – 90° Minuto del Sabato 2019/20

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90° Minuto del Sabato 2019/20

00:30 – Pattinaggio di Figura: ISU- Campionati Mondiali 2020 Montreal (CAN)

02:30 – Basket in Carrozzina 2020: Coppa Italia – Finale

04:20 – Nuoto 2020 : Campionati Assoluti primaverili e finale campionato a squadre (Riccione/RN) 5a giornata

SportItalia

07:00 – Magazine Freestyle

07:30 – Si Live 24 (diretta)

08:00 – Si Racconta – puntata 13

08:30 – Teleshopping

09:30 – Aleague – Central Western Sydney Ws. vs Sydney FC

11:45 – Aleague – Perth Glory vs Western UTD

13:45 – Si Live 24 (diretta)

14:15 – Teleshopping

14:30 – SNAPS – Oltre lo Sport

15:00 – Si Cafe’

15:30 – Teleshopping

16:00 – Si Live 24 (diretta)

16:30 – Teleshopping

17:00 – Si Cafe’

18:00 – Teleshopping

18:30 – Calcio – Weekend Live

20:00 – WEC World Endurance – Le Mans

21:30 – Ruote in Pista

22:00 – Si Racconta – puntata 13

22:30 – Si Live 24 (diretta)

23:00 – Calcio Weekend Live