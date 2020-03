Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 22 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 22 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Nei giorni dell’inizio del vostro segno avete i nervi tesissimi. Il momento è complicato di per sé, la vostra indole vi porta ad essere particolarmente suscettibili. Domani, domenica 22 marzo, prendetevi una giornata di puro relax.

Toro. Saturno contro vi porta a qualche problemino di natura economica. Siete, però, nelle grazie di Giove che vi stimola a procedere verso la programmazione di nuovi eventi. Procedete con cautela.

Gemelli. Giorni importanti per decisioni importanti. Soprattutto sul lavoro. Tra due settimane scoprirete le sorti di un progetto o di un accordo che è andato avanti nei mesi. Non demordete.

Cancro. Il 2020 vi darà ancora qualche altro grattacapo. La Luna, però, transita positivamente nel vostro segno: approfittatene per prendervi un momento di pausa.

Leone. Occhio alla coppia: continuate ad avere problemi che potrebbero trasformarsi in conflitti. La situazione attuale non è semplice e si aggiunge a problemi che avete da tempo. Un progetto lavorativo o un cambiamento in atto vi creerà delle preoccupazioni.

Vergine. Domani è una giornata particolare per la vostra relazione. La Luna è contro di voi e porta a particolari problemi di natura familiare. Agite con prudenza nelle prossime ore e tutto si risolverà.

Oroscopo Paolo Fox di domenica: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Avete risolto qualche problema dei giorni scorsi, ora siete più sereni. Molti di voi non dovrebbero più fare i conti con persone che non gradivate e ciò vi ha rasserenato. Sul lavoro vivete un momento particolare: vi impegnate ma qualcuno non nota i vostri meriti.

Scorpione. Volete tornare a creare un rapporto con persone lontane. Queste, però, vi tengono lontane e ciò vi crea forte tensione. Vale sia per il campo lavorativo che per l’ambito amoroso.

Sagittario. Agitazione e stanchezza la stanno facendo da padrona in questi giorni particolari. Provate ad essere più pazienti anche se il momento è molto particolare e vi crea ansia e nervosismo. Da aprile non dovreste avere problemi a gestire la vostra relazione.

Capricorno. Avete bisogno di restare soli e meditare sul vostro futuro. Prendetevi la giornata di domani per rilassare i nervi e ragionare sui vostri obiettivi, sia in amore che sul lavoro.

Acquario. O restate sulla vostra strada o cambiate completamente rotta: è quello che farà Saturno per voi. Sul lavoro e in amore, o scegliete di continuare ciò che state vivendo o voltate pagina. Non avete altre possibilità.

Pesci. Tutto sta cambiando molto velocemente e voi non riuscite a tenere il ritmo degli eventi. Se il vostro amore è poco stabile dovreste rivederlo entro aprile per una maggiore felicità.