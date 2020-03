Tweet on Twitter

Oroscopo di oggi 21 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 21 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Attenzione a questa giornata. Alcune discussioni potrebbero essere troppo taglienti, tanto da compromettere i tuoi rapporti interpersonali. Cerca la solitudine, hai bisogno di un momento tutto per te, per riflettere.

Toro. Contrasti in amore, ma dovrai risolverli oggi. Non c’è più tempo per aspettare, perché la situazione ti tiene sotto stress da un po’. Sul lavoro non lasciarti distrarre dai pensieri.

Gemelli. E’ il momento giusto se cerchi di sollevare un problema in amore. Qualcuno è rimasto troppo lontano dalla famiglia e chiederà un trasferimento. Dirai basta e ti farai rispettare di più.

Cancro. A breve potrai contare su un lungo transito di Venere che rappresenta i valori della famiglia. Da capire se uno dei due in coppia ha sbagliato. E’ tempo di assumersi le proprie responsabilità.

Leone. Solitamente sei determinato e forte nelle scelte. In questo periodo sei un po’ indeciso. Avevi in mente a grandi progetti in questo periodo. Ora decidi cosa fare.

Vergine. Sul lavoro le cose vanno decisamente meglio, ti senti più apprezzato, e all’orizzonte potrebbe arrivare anche una promozione.

Oroscopo Paolo Fox 21 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore migliora rispetto ai mesi scorsi. State riprendendo le giuste forze. Qualche single potrebbe addirittura incontrare una persona speciale. Sul lavoro dovrete aspettare prima di trovare la soluzione ideale.

Scorpione. Tu sei sempre molto deciso nelle scelte. Hai bisogno di riflettere in questo periodo dopo un primo momento di disagio. Puoi fare un cambiamento di vita che prima non avevi il coraggio di fare.

Sagittario. Oggi è una giornata in cui sei molto energico, sfruttalo per essere produttivo. Sei una persona molto pigra solitamente, sfrutta l’influsso della Luna per portare avanti i tuoi progetti.

Capricorno. La vostra emotività, vi mette in agitazione. Siete provati in questi giorni di caos totale, tieni sotto controllo il tuo nervosismo però. Sul lavoro non puoi permetterti degli errori.

Acquario. Questa domenica può essere importante per te: ritrovi un po di riposo dopo un ultimo mese parecchio stressante. Rilassati e cerca di non appesantirti troppo. In amore dosa bene le parole.

Pesci. Incontri amici nuovi, si recupera. In coppia ci saranno scelte importanti. Saturno allenterà la presa da fine mese.