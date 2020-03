Notizie Sampdoria, Gabbiadini: “Coronavirus? Non ci credevo”

L’attaccante blucerchiato, secondo caso accertato di coronavirus in Serie A, racconta i passaggi della malattia in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Ultime Sampdoria, le parole di Gabbiadini

In questo momento si trova in quarantena, assieme alla famiglia a Nervi e svela i primi momenti d’incertezza quando ha capito di essere stato contagiato dal morbo: “La sera di martedì 10 avevo la febbre, ma non era eccesivamente alta. Dormii malissimo quella notte, il giorno dopo presi la temperatura ed era di 37,5: non pensai al virus, ma mia moglie mi disse di parlarne col medico della società. Così chiamai Baldari che mi fece il tampone”.

“Quando mi diede i risultati giovedì, stavo benissmo, era già passata la febbre, ma mi disse che ero positivo. Pensavo scherzasse all’inizio. Probabilmente se avessi aspettato un giorno, non avrei neanche più fatto il tampone, mi sentivo bene. Sarei uscito normalmente a fare la spesa, infettando magari qualche anziano, è un pensiero che non mi dà pace“.

Gabbiadini sulla situazione a Bergamo

La Sampdoria è la squadra più colpita della Serie A ma il suo pensiero va anche a Bergamo, dove si trovano i suoi genitori: “Sono preoccupato per loro e per tutti gli abitanti della città. Lì davvero non esce nessuno: si sentono solo le ambulanze. I miei genitori stanno bene, sono chiusi in casa, non si muovono. Proviamo a non perdere la tranquillità, li sento tutti i giorni dopo averli visti un mese fa. Ma il mio pensiero va anche ai medici e a tutto il personale ospedaliero: è una situazione molto pericolosa“.