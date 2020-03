Notizie Milan: Maldini ed il figlio Daniel positivi al coronavirus

Ultime Milan, Maldini è positivo al coronavirus. La società rossonera ha comunicato che il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone.

Oggi i risultati hanno chiarito l’esisto positivo del tampone per il Coronavirus. Stessi sintomi anche per il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra.

Paolo e Daniel sono in buone condizioni. Entrambi hanno già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni. Tuttavia come previsto dai protocolli medico-sanitari la loro quarantena sarà prolungata per i tempi necessari alla completa guarigione clinica.

Ultime Milan: Maldini ora sta bene

Dopo Dybala arriva un’altra preoccupante notizia. L’epidemia si allarga anche al Milan. Il dt era da tempo a casa e non si era presentato a Milanello negli ultimi tempo nonostante l’addio a Boban. Per fortuna le sue condizioni sono già migliorate e speriamo presto potrà riprendere il suo lavoro in Casa Milan. Così come Daniel, il figlio che in questa stagione aveva esordito in prima squadra sotto la guida di Stefano Pioli.