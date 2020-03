Tweet on Twitter

Notizie Juventus: Pjanic ha litigato con Ronaldo

Ultime Juventus, Miralme Pjanic ha problemi con Ronaldo? Secondo quanto riporta Don Balon, Miralem Pjanic non ha un buon rapporto con la stella porotoghese e per questo avrebbe deciso di offrirsi al Real Madrid. Il bosniaco è uno degli obiettivi delle Merengues da tempo.

Il club spagnolo, tuttavia, non vuole pendere più di 50-55 milioni di euro per il calciatore che andrà in scadenza nel 2023.

Ultime Juve: Jorginho al suo posto?

In ogni caso la Juventus avrebbe già pronto il sostituto. Ai bianconeri piace l’ex Napoli Jorginho. L’italo-brasiliano era andato via assieme a Maurizio Sarri dagli azzurri, quando Aurelio De Laurentiis nell’estate del 2018 decise di puntare tutto su Carlo Ancelotti.

I due sono sbarcati a Londra insieme. Sarri diede all’ex Verona sin da subito le chiavi in mano del suo centrocampo a tre, anche in terra inglese. Dopo un inizio difficile, l’ex centrocampista del Napoli è riuscito a convincere tutti a Londra, tifosi e dirigenti del Chelsea.

Il mediano si è imposto anche con l’avvento di Frank Lampard. E’ un pezzo pregiato dei blues e della Nazionale di Roberto Mancini che ne ha fatto il perno del suo centrocampo. Se partisse Pjanic, Maurizio Sarri, accoglierebbe molto volentieri alla Continassa il suo vecchio pupillo.