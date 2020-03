Notizie Juventus, fuga di Higuain e Pjanic? Colpa di Ronaldo

La diaspora bianconera è cominciata qualche giorno fa e ha visto protagonisti Higuain, Pjanic e Khedira, scappati tutti per raggiungere i propri cari a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo il Corriere dello Sport, la colpa di è di Cristiano Ronaldo.

Ultime Juve, polemica per Higuain, Pjanic e Khedira

Non una bellissima figura e, dal punto di vista legale, c’è qualche aspetto che va chiarito. Non bastano tutti i tamponi negativi del mondo infatti a giustificare, dal punto di vista giuridico, il fatto che persone entrate in contatto con altri positivi al coronavirus, abbiano lasciato il proprio domicilio. I calciatori sotto questo punto di vista non rispondono a diversa legge rispetto a tutte le altre persone e di questo la Juventus dovrà rispondere.

In attesa di un comunicato bianconero in merito infatti, sembra che sia il Pipita, che i due centrocampisti abbiano ricevuto l’ok della società per poter partire e tornare a trovare i propri cari. Giova ricordare, che secondo la legge, è permesso lasciare l’isolamento dopo il contatto con persone infette solo a militari e personale medico. Intanto, la polemica è già montata dal punto di vista mediatico, aspettando il tribunale.

Juventus news, la colpa è di Ronaldo

Il precedente sta nel nervosismo del portoghese in occasione della sostituzione con il Milan. Secondo il Corriere dello Sport, molti dei comportamenti d’insofferenza tra i calciatori hanno un’unica matrice, ossia l’esempio di CR7. Ronaldo in questo caso ha aperto la strada con la sua decisione di restare in Portogallo, le dinamiche interne del club risentono della libertà concessa al campione.