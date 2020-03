Notizie Juventus, Dybala positivo al tampone

Ultime Juventus, questa volta è vero: Dybala positivo al coronavirus. Dopo Rugani e Matuidi, anche Dybala è risultato positivo al tampone per il coronavirus. A comuniarlo è la Juventus:

“Il calciatore Paulo Dybala. è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19.

L’attaccante da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, per questo motivo sarà ancora monitorato e dovrà segure lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

L’attaccante ha poi parlato attraverso i suoi social:

“Volevo comunicare che sia io, sia Orianasiamo positivi. Ma stiamo bene”.

Così lo stesso Dybala su Instagram, una volta arrivato l’esito del test.

Ultime Juve: Dybala, questa volta è vero, ha il coronavirus

Ieri era stato lo stesso Paulo Dybala che aveva negato di essere stato contagiato dal Coronavirus come emerso qualche settimana fa.