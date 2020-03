Mercato Inter, il presidente del Santos: “Mi hanno chiesto un calciatore”

Ultime Inter | José Carlos Peres, presidente del Santos, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a cm.com. Il numero uno del club carioca ha svelato qualche retroscena di mercato con l’Inter, che includono giocatori come Soltedo e Gabigol.

Ultime Inter, parla il presidente del Flamengo

“Soltedo me lo ha chiesto l’Inter, ma Ausilio si è bloccato. A loro avevo chiesto una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Parliamo di un giocatore dalle doti sensazionali che decide le partite, anche in Europa ha molte offerte. Nonostante la delusione per Gabigol, volevo dare ai nerazzurri una corsia preferenziale. Speravo di potermi sedere a trattare se fosse arrivata una controproposta avrei accettato anche 20-25 milioni di euro. Nessuno si è più fatto sentire.