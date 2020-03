Juventus news, Emery: “Contatti con club italiani, bianconeri il top”

Unai Emery racconta il suo momento: come sta vivendo l’emergenza coronavirus, i contatti coi club italiani, la sua opinione verso la Juventus e tanto altro…

Notizie Juve, Emery ammicca ai bianconeri

Il tecnico basco, reduce dall’esperienza all’Arsenal, parla ai microfoni di tuttojuve.com e svela: “Ci sono stati dei contatti con dei club italiani, per un motivo o per un altro però non se n’è fatto più nulla. Adesso sono aperto a nuove proposte, tra l’altro seguo molto la Serie A. I nomi? Per rispetto verso le società con cui ho avuto dei contatti non rivelerò altri dettagli. Cosa penso della Juventus? È una big del calcio europeo e mondiale. Penso che quest’anno siano tra le prime 4 d’Europa, hanno buone possibilità di vincere il trofeo finale. Sarri? Preparatissimo e attento ai dettagli, finora ha fatto bene, gli manca solo di arrivare agli obiettivi che si è prefissato con la società“.

Emergenza coronavirus, l’opinione di Emery

Ma c’è tempo per pensare al lavoro, vista l’emergenza sociale che ha colpito anche la Spagna: “L’unica cosa importante in questo momento è aiutare il più possibile e con qualsiasi mezzo, come ogni cittadino resto a casa, seguendo le indicazione della sanità. Provo ad aggiornarmi, guardare partite, studiare, ma in questo momento l’impegno e le attenzioni sono per il sociale, per andare avanti in questo momento difficile“.