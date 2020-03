Juventus news: altri 14 giorni d’isolamento per i “fuggiaschi”

La Juventus si trova a gestire i casi dei cosiddetti fuggitivi, ossia quei giocatori che hanno abbandonato Torino con il resto della squadra in isolamento.

Notizie Juventus, quarantena obbligata per chi è partito

A dare la notizia è il Corriere dello Sport: Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain e Sami Khedira, quando dovessero decidere di rientrare, dovranno osservare un periodo di isolamento assoluto, evitando quindi contatti coi compagni e non potendo partecipare agli allenamenti. Una misura necessaria che la società bianconera si è trovata a prendere, visto anche il polverone sollevato in particolare modo dalla fuga dell’argentino, del bosniaco e del tedesco. Mentre infatti il portoghese aveva abbandonato l’Italia precedentemente allo scoppio del caso Rugani (quindi non violando alcun isolamento), così non è avvenuto per gli altri 3.

I due centrocampisti hanno raggiunto i rispettivi paesi natii, con l’autorizzazione della società, per motivi personali, dopo aver effettuato i dovuti controlli sanitari; il bomber è stato senza dubbio quello che ricevuto l’attenzione più grande da parte dell’opinione pubblica, fino a delle pesanti accuse.