Notizie Inter: De Vrij parla di Conte e della stagione

Notizie Inter De Vrij | Avvio di stagione record per l’Inter di Antonio Conte, che con la sua difesa a tre ha scelto in Stefan De Vrij il perno fondamentale della difesa. Il calciatore olandese ha rispettato le previsioni, mettendosi in mostra con prestazioni di altissimo livello con grande continuità. Inizialmente il trio di difesa composto da Godin-De Vrij-Skriniar lasciava tutti a bocca aperta, ma con il passare delle settimane l’ex difensore dell’Atletico Madrid è stato rimpiazzato dal giovane Bastoni e forse a fine stagione sarà anche ceduto. Intanto, il difensore olandese ex Lazio ha parlato a Sky Sport delle ultime riguardo l’emergenza Coronvirus e anche rivelato qualche suo aneddoto passato.

Ultime Inter, De Vrij: “Conte ci segue ogni giorno a distanza, la società ha fornito elastici e bici a tutti per allenarci”

Queste le parole di De Vrij che elogia il proprio allenatore Antonio Conte:

“Cerca sempre di starci vicino, anche in momenti come questo. Non è presente fisicamente, ma c’è sempre attraverso messaggi e il suo staff. Con questa situazione c’è più attività di gruppo, tornerà prima o poi tutto come prima. Cerchiamo di vincere questa lotta tutti insieme. Dobbiamo restare uniti, ora non pensiamo al calcio, quando finirà torneremo a vincere sul campo”.

Poi l’elogio alla società nerazzurra su come si stia comportando riguardo l’emergenza Coronavirus:

“L’Inter si è dimostrata in modo molto professionale in questo momenti: ci consegnano i pasti, ci hanno portato bici ed elastici per continuare a lavorare a casa e si informano di continuo sulle nostre condizioni”.