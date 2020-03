Higuain, il fratello parla delle condizioni della madre | Il volo di Gonzalo Higuain verso l’Argentina è stato tanto criticato nei giorni scorsi. Si è pensato ad una “fuga” dell’attaccante argentino nonostante il divieto di volare fuori dall’Italia per evitare ulteriori contagi in giro per il mondo.

Higuain, la madre lotta contro il cancro: le parole del fratello

Dopo aver effettuato il test e la negatività del risultato, Gonzalo Higuain ha scelto di prendere un volo privato e tornare in patria. Scalo in Francia e in Spagna e poi ritorno a casa per stare accanto alla madre, malata di cancro da anni e in condizioni gravi. Il fratello del Pipita, Nicolas, su Twitter ha risposto in modo molto duro alle critiche e a chi puntava il dito contro la scelta del fratello.

Por favor a los notables opinologos del Business estar un poquito callados. 🙌🙌🙌❤️❤️❤️ — nicola higuain (@NicolaHiguain) March 21, 2020

Higuain, il fratello: “Chiediamo rispetto”

Il fratello-agente di Gonzalo Higuain, dunque, si è scagliato contro gli opinionisti e i tifosi che nelle ultime ore non hanno gradito la decisione del Pipita.

“Per favore, i famosi leader dell’opinione pubblica tacciano un po’. Nostra madre è stata con il cancro per quattro anni e non è finita la sua lotta contro la malattia. Chiediamo un po ‘di rispetto e considerazione”.