Coronavirus, Moratti dona 1 milione alla Regione Lombardia: “Gesto doveroso”

Coronaviurus, Moratti dona 1 milione alla Lombardia | Tutti uniti contro il Coronavirus. E’ lo slogan che ormai da un mese il popolo italiano sta facendo girare per combattere l’epidemia che ha colpito in maniera molto aggressiva il nostro Paese. Sportivi, club e tantissimi altri personaggi famosi stanno scendendo in campo con donazioni o campagne fondi per gli Ospedali italiani, sempre più in difficoltà.

Coronavirus, Moratti dona 1 milione di euro alla Lombardia

L’ex Presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha deciso di aiutare la Regione Lombardia che nelle ultime settimane sta trovando sempre maggiori difficoltà nella lotta al COVID-19. La Saras, azienda petrolifere di Moratti, ha deciso infatti di effettuare una donazione di un milione di euro in favore della Regione Lombardia. Il Presidente in persona ha parlato di questa donazione come un atto dovuto nei confronti di una regione che sta lottando con le unghie e con i denti contro la diffusione della pandemia.

“In questo momento di emergenza collettiva gli ospedali sono le strutture a cui viene richiesto il massimo sforzo. Sappiamo bene che il loro ruolo è fondamentale per combattere questo virus. Sentiamo il dovere di sostenere concretamente la Regione Lombardia, che è tra le aree più colpite e che sta cercando di affronta l’emergenza insieme alle strutture sanitarie del territorio, unite da uno spirito di responsabilità, coraggio e dedizione”.

Saras, aiuti anche alla Sardegna

La società del Presidente Moratti ha già partecipato al finanziamento di progetti specifici per rafforzare anche la Sardegna, dove opera con la Sarroch. Ha messo già a disposizione delle strutture che stanno coordinando l’emergenza a Cagliari la fornitura di carburante necessaria per proseguire nei lavori.