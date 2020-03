Coronavirus – Ultime Milan, Gazidis: “Devastante emergenza sanitaria, con il calcio tornerà il sorriso”

Coronavirus Lombardia, ultime Milan Gazidis | Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha fatto tanto parlare di lui nelle ultime settimane in merito al caso Rangnick come possibile prossimo manager rossonero. Rottura del rapporto con l’ex Boban e Maldini sempre più in bilico. Intanto, l’ad dell’Ac Milan ha messo da parte il calcio e ha parlato dell’emergenza Coronavirus che riguarda il mondo intero, ma in particolare la Lombardia in Italia che è la Regione in assoluto più colpita. Intanto, mentre altri club decidono di anticipare la data d’allenamento concordata con medici e Lega Serie A, il Milan comunica che la ripresa degli allenamenti ci sarà direttamente dal 4 aprile. Questo il comunicato.

Coronavirus, le parole di Gazidis

L’amministratore delegato del Milan ha parlato all’Ansa del tema attuale, ovvero l’emergenza Coronavirus:

“Il calcio tornerà al momento giusto, ma non prima che questa emergenza mondiale sia risolta. Al centro di tutto ci sarà sempre la salute e la sicurezza dei nostri tesserati. Il calcio svolgerà un ruolo importante nella ripresa dell’Italia quando si tornerà, sia da un punto di vista economico che morale. Devastante emergenza sanitaria in questo ultimo periodo.

Gli eroi di questa battaglia sono medici, infermieri e il personale ospedaliero. Dobbiamo cogliere ogni opportunità per ringraziarli e sostenerli sempre.

Vinceremo questa battaglia solo se saremo uniti. Questa crisi ci sta mostrando quanto tutti dipendiamo gli uni dagli altri. Il Milan farà la sua parte al massimo. Andrà tutto bene”.