Emergenza Coronavirus Lombardia, gesto da brividi di Carlo Cracco

Coronavirus Italia Lombardia Cracco | Carlo Cracco noto cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e ristoratore italiano ha fatto un gesto che vale più delle tante parole sentite in questo mese di pandemia in Italia. Ad oggi, sono oltre 4mila i morti registrati in Italia a causa del Coronavirus, intanto, il noto chef del programma televisivo Masterchef di Sky, si è prestato di persona ad un gesto commovente nelle ultime ore. La Lombardia è la zona più colpita di tutta Italia, quasi 25mila contagi sono registrati nella Regione lombarda. Dopo le tantissime donazioni di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo ecc, arriva il gesto da brividi di Carlo Cracco che cucina per gli eroi della pandemia. Da settimane si ripete di come medici, infermieri e personale sanitario sia da applausi e siano loro i veri eroi di questa battaglia, lo chef, dunque ha voluto onorare loro con un piccolo contributo.

Coronavirus Lombardia: da Masterchef alla mensa d’ospedale, Cracco: “Io resto qui”

Il noto chef, come riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, sta infatti preparando del cibo per gli operai dell’ospedale di Portello pronto per essere completato nell’ex Fiera di Milano. Gli eroi al lavoro negli ospedali, nei tendoni e in giro per le città e Carlo Cracco ai fornelli per loro.