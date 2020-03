Coronavirus, Higuain lascia l’Italia e vola dalla madre in Argentina

Coronavirus Italia Higuain Argentina | Ha fatto discutere e non poco la ‘fuga’ di Gonzalo Higuain dall’Italia in Argentina in piena emergenza Coronavirus. L’attaccante bianconero avrebbe dovuto restare in isolamento per altri giorni a causa del test positivo al Covid-19 dei compagni di squadra Rugani e Matuidi. L’argentino è però partito per motivi familiari, visto che la madre è malata e si è presentato ai controlli della Polizia all’aeroporto di Torino-Caselle con la certificazione della Juve riguarda il suo tampone negativo. Come riporta La Gazzetta dello Sport: dall’Italia alla Francia, dalla Francia alla Spagna e infine dalla Spagna all’Argentina. E’ questo il viaggio effettuato dal calciatore della Juve nelle ultime ore. Voli privati con la società Privatejetfinder, dove si stimano cifre per un totale di otlre 200mila euro, viste le tappe europee e infine il viaggio intercontinentale. Ma per Higuain questo è il minimo quando si parla della famiglia, in particolare di sua madre, la signora Nancy Zacarías. Fu proprio Nancy a convincerlo di non smettere di giocare a calcio per stare vicino a lei quando si ammalò. Mentre quando Gonzalo aveva solo 10 anni corse in ospedale e riuscì a salvarlo in tempo da una meningite fulminante.

Ultime Juve: Higuain, la madre in gravi condizioni di salute

La madre di Higuain è in gravi condizioni di salute a causa di un ictus. Il noto giornalista Hernan Castillo di CNN Radio Argentina rivela il motivo della fuga della “fuga” da Torino dell’attaccante. La madre, già malata da diversi anni, ora è in pessime condizioni di salute.