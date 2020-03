Coronavirus, l’appello di Cristiano Ronaldo dal Portogallo | Nuovo appello di Cristiano Ronaldo dalla sua Madeira. L’asso della Juventus ha chiesto a tutti un ulteriore sforzo per combattere la diffusione del Coronavirus nel mondo.

Coronavirus, Cristiano Ronaldo si affida ai tifosi

All’inizio della settimana scorsa Cristiano Ronaldo era volato in Portogallo per assistere la madre, Maria Dolores, ricoverata in ospedale a seguito di un ictus che l’aveva improvvisamente colpita. Il campione portoghese della Juventus, poi, è rimasto a Maderia per la diffusione del Coronavirus e per il blocco dei voli da e per l’Italia. Dalla “sua” isola ha inviato un nuovo appello a tutti i cittadini del mondo e suoi fan per combattere contro il COVID-19.

“Se hai mai sognato di giocaare per milioni di persone in tutto il mondo, ora è la tua occasione. Gioca dentro casa, gioca per il mondo”.

If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world.#staysafe #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/Ie5i9BjzEM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2020

Notizie Juve, la mamma di Ronaldo torna a casa

Nei giorni particolari per il Coronavirus, dunque, Cristiano Ronaldo ha dovuto fare i conti anche con la salute della madre che è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a vivere in famiglia. Lo fa sapere la stessa Maria Dolores che su Instagram ha pubblicato un suo scatto.

“Sono tornata lentamente, delicatamente, con calma e con la pace nel mio cuore. Siamo semplici pedoni in questo mondo. Ho la fortuna e l’opportunità di poter vivere di nuovo con la mia famiglia. Grazie a tutti per il sostegno e per l’affetto smodato”.