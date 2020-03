Coronavirus, altre restrizioni annunciate da Conte

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato in conferenza stampa annunciando altro novità che coinvolgono anche il mondo del calcio:

Le misure prese da Conte il 21 marzo 2020

“Fin dall’inizio ho scelto la linea della trasparenza e non minimizzare e nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. E’ la crisi più difficile che il Paese vive dal dopoguerra.

Siamo chiamati a misurarci con immagini che ci lasceranno un segno che restare impresso. La morte di tanti cittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi, per i nostri valori non sono semplici numeri. Sono misure severe ma dobbiamo resistere. Il nostro sacrificio è minimo rispetto ai medici, agli infermieri e alle forze armate. Anche ai farmacisti e gli auto-trasportatori. Donne e uomini che non stanno andando a lavorare ma compiono un atto di responsabilità.

Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo. La decisione è quella di chiudere ogni attività produttiva che non sia necessaria ed indispensabile a garantirci servizi essenziali. Abbiamo una lista dettalgiata in cui sono indicate le filiere produttive necessarie. I supermercati saranno aperti, così come tutti i generi di prima necessità. Nessuna restrizione sui giorni di chiusura dei supermercato. Non c’è ragione di creare code.

Aperte anche farmacie e parafarmacie, così come banche e poste. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali come i trasporti e le attività connesse a quelle consentite. Consentiremo poi solo lo svolgimento di lavoro in smart working”.