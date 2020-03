CONI, Malagò: “Olimpiadi? Non è escluso il rinvio”

CONI: Malagò sul rinvio Olimpiadi

CONI Malagò | Il Coronavirus sta colpendo sempre di più in queste ultime settimane, e adesso tutte le attività sportive sono quasi dovunque in stallo, almeno per il momento. In Italia soprattutto i casi sono in continuo aumento, e nelle ultime ore sono arrivate tante importanti decisioni sul futuro, a partire dal calendario, fino alla eventuale data di ripresa. Chiaro però che si tratti soltanto di ipotesi, stesso discorso per quanto riguarda le Olimpiadi, anche esse ad alto rischio. Il Presidente del CONI, Malagò, ha parlato ai microfoni di Deejay Football Club proprio di questa eventualità:

“Olimpiadi? Non è escluso il rinvio, alla fine è una decisione che spetterà al CIO e al governo giapponese. Chiaro che un Olimpiade senza atleti, giornalisti e pubblico non possa svolgersi. Stiamo valutando tutto, c’è un piano B e un piano C. Per ora c’è bisogno di tempo”

Coronavirus: aumentano i casi, sport in bilico

Mentre dall’altra parte del mondo c’è chi prende provvedimenti per quanto riguarda le Olimpiadi, qui in Italia la situazione è molto più grave. I contagi aumentano sempre di più, e adesso lo sport è praticamente in bilico. Il ministro Spadafora ha parlato chiaro, così come Gravina: “Lo sport solo sotto casa”. Leggi qui il resto dell’articolo.