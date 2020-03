Coronavirus, Lukaku attacca: “Perché dovremmo giocare? La salute è in pericolo”

Coronavirus Lombardia Italia Inter Lukaku | Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, è sceso in campo di prima persona in merito all’emergenza Coronavirus. L’attaccante nerazzurro, infatti, nelle ultime ore ha fatto una donazione di 100mila euro all’Ospedale San Raffaele di Milano. Il calciatore belga si è unito ai tantissimi sportivi e personaggi famosi che stanno avviando diverse campagne fondi per aiutare gli Ospedali italiani a combattere l’emergenza Coronavirus nel nostro paese. Intanto, sul possibile ritorno al calcio giocato, Romelu non ci sta e ha risposto in maniera secca sulla vicenda.

Ultime Inter, Lukaku parla del Coronavirus

Queste alcune delle parole di Lukaku che è stato intervistato da Bleacher Report riguardo il caso Coronavirus in Italia. Tante perplessità sul possibile ritorno in in campo nei prossimi mesi:

“Perché dovremmo giocare? Fare partite in una situazione in cui la salute pubblica e generale non è sicura? Non ci sto. Non si tratta di essere o meno spaventati, ma si vive in una bolla dove vuoi capire cosa sta accadendo. Inoltre ci ritroviamo nel paese più colpito d’Europa e del Mondo dopo la Cina.

Senti sirene di ambulanze soltanto nelle città che vanno avanti e indietro, era solo questione di tempo che colpisse anche noi calciatori. Lo sport mi manca tanto, ma al primo posto c’è la salute”.