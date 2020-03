Si tratta del maggior incremento rispetto all’inizio del emergenza: ieri i morti sono stati più di 600, portanto il conto totale a 4032 vittime di coronavirus.

Coronavirus Italia, picco di vittime

A dare la notizia è stato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana. I morti per il Covid-19 ieri sono stati 627: è il maggior aumento dall’inizio dell’emergenza, visto che ieri erano stati 427. Sono 5.129 gli individui guariti in Italia dopo aver contratto il morbo, 689 in più di ieri. I malati nel nostro paese quindi sono saliti ad un totale di 37.860, con un aumento nelle ultime 24 ore di 4.670 unità. Questo il punto della situazione sulle strutture sanitarie da parte di Borrelli: “Quando è cominciata l’emergenza, c’erano 5.400 posti nelle terapie intensive, oggi ne abbiamo circa 8mila e stanno ancora aumentando, sopratutto in pneumatologia e nei reparti specializzati“. Il picco tuttavia, è ancora lontano.

Evitare anche sport all’aria aperta

Diventato uno dei temi caldi del dibattito quotidiano, la famosa corsetta viene ulteriormente limitata dall’ordinanza da oggi in vigore. Sarà infatti possibile fare attività all’aria aperta tassativamente da soli e nei pressi del proprio domicilio, a non più di 200 metri. Ecco le parole del ministro Spadafora: “Non abbiamo vietato l’attività fisica perché alcuni hanno esigenze particolari, ma è fortemente limitata. Vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza“. Da oggi sono chiusi anche i parchi cittadini.