Calciomercato Roma: Castrovilli nel mirino, Florenzi la contropartita

Calciomercato Roma: Castrovilli obiettivo concreto, strategia giallorossa

Calcio Mercato Roma Castrovilli | Il calcio in Italia è attualmente fermo, così come in altre nazioni, ma il mercato non si ferma, anzi continua più di prima e sotto traccia. La maggior parte delle squadre sta portando avanti sondaggi e trattative, e anche la Roma rientra tra queste. L’impatto di Fonseca è stato abbastanza positivo, ed è probabile che in vista della prossima stagione possano esserci dei cambiamenti, soprattutto a centrocampo visti i tanti infortuni fisici. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione da parte di tutto: Gaetano Castrovilli.

Il giovane centrocampista sta disputando un campionato straordinario con la maglia della Fiorentina, e su di lui sono piombate anche Napoli, Inter e Juventus. Facile che possa scatenarsi un duello in estate, ma i giallorossi hanno già una carta da giocare in questa operazione: Florenzi, giocatore che piace tanto anche a Commisso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Castrovilli: tra concorrenza e voglia di viola

Castrovilli è senza dubbio uno dei giocatori più interessanti in circolazione, ed è normale che tante squadre abbiano deciso di puntarci in vista dell’estate. Il giocatore dalla sua parte sarebbe contento di continuare in maglia viola, ma il pressing delle big continua e non smetterà. Il Napoli soprattutto ha intenzione di fare sul serio, ecco le cifre.