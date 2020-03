Calciomercato Lazio, Luis Alberto rinnova | La Lazio sta letteralmente volando in Serie A ed è ad un solo punto dalla capolista Juventus. Uno dei protagonisti assoluti della squadra di Simone Inzaghi è Luis Alberto che a suon di gol e assist ha contribuito al cammino strabiliante dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto verso il rinnovo

Da settimane ormai si parla del rinnovo dei big della Lazio e tra questi c’è anche Luis Alberto, finito comunque nel mirino dei top club europei con Milinkovic-Savic e altri profili biancocelesti. L’agente del trequartista spagnolo, Alvaro Torres, ha parlato del futuro di Luis Alberto, aprendo le porte ad una lunga permanenza con la Lazio. La prossima stagione sarà certamente protagonista in Champions League con gli aquilotti e avrà modo di mettersi maggiormente in mostra.

“L’anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A e in questa stagione è stato il migliore, secondo quanto sostengono i club italiani e spagnoli. Siamo in perfetta sintonia, parliamo con la Lazio per raggiungere un accordo per il suo rinnovo”.

Notizie Lazio, i numeri di L.Alberto

Gol e un’incrinazione naturale al passaggio vincente, all’assist che ogni attaccante sogna. Luis Alberto ha saputo fare da perfetto collante tra il centrocampo e l’attacco della Lazio di Simone Inzaghi che ha fatto della sua tecnica il punto di forza. Lo spagnolo ha collezionato 30 presenze in cui ha messo a segno 5 gol e fornito 14 assist vincenti ai compagni.