Calciomercato Lazio: Immobile nel mirino dell’Everton

Calciomercato Lazio: Immobile in Inghilterra?

Mercato Lazio, Immobile potrebbe finire in Premier? Nonostante il momento di stallo per il mondo del calcio, sono tante le voci di mercato che cominciano a circolare in vista della prossima stagione.

Come riportato da 90min.com, l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe intenzionato a rafforzare il proprio reparto avanzato pescando direttamente dalla rosa della Lazio.

L’ex allenatore del Napoli, avrebbe messo nel mirino l’attuale capocannoniere della Serie A Ciro Immobile.

L’attaccante campano finito nella lista dei desideri di Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano ha in mente grandi progetti per i Toffees e il numero 17 sarebbe la ciliegina sulla torta per la formazione inglese.

Tuttavia negli ultimi giorni l’attaccante ha comunque più volte rassicurato i tifosi biancocelesti, dichiarando di trovarsi bene a Roma e alla Lazio e di voler giocare la Champions con i capitolini.

Ultime Lazio: Immobile quanto vale?

L’ex attaccante del Torino ha già provato l’esperienza all’estero. Immobile ha già militato nel Borussia Dortumund e nel Siviglia non riuscendosi ad esprimersi al meglio. La sua valutazione, visto il campionato stellare, in questo momento sarebbe superiore di sicuro ai 50 milioni di euro. Una cifra che potrebbe in ogni caso non bastare per strapparlo a Lotito che potrà contare anche sul denaro della qualificazione in Champions League.