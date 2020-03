Calciomercato Juventus, Kane più lontano: concorrenza del Liverpool

Calciomercato Juventus: Kane, si complica la pista

Calcio Mercato Juventus Kane | La Juventus continua con le sue operazioni di mercato, e lo fa in grande pensando a come rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Qualcosa cambierà in attacco, e intanto nelle ultime settimane sono circolati già tanti nomi, come ad esempio quello di Harry Kane.

Il centravanti inglese è uno dei migliori in circolazione, e sebbene abbia un costo molto elevato, rappresenta una pista molto calda per la Vecchia Signora. Ovviamente il tutto non sarà affatto semplice, anche perchè ci sarà da tenere in considerazione la folta ed agguerrita concorrenza: stando ai portali inglesi pare che anche il Liverpool sia sulle tracce di Kane. A riportarlo è cm.com.

News Juventus: Kane o Icardi?

Kane è un obiettivo concreto per la Juventus, ma occhio anche a Mauro Icardi. L’attaccante argentino è attualmente in prestito al PSG, ma con molte probabilità non sarà riscattato dal club parigino per 70 milioni di euro. Il suo ritorno all’Inter favorirebbe i bianconeri in un’eventuale corsa, anche se per i nerazzurri non sarebbe di certo la strada migliore. La Juventus continua a tenere d’occhio entrambi i profili, ovviamente in attesa di poter sferrare l’assalto decisivo in estate.