Calciomercato Juventus: Dybala blindato ancora, altro “no” al PSG

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: Dybala, eluso il PSG

Calcio Mercato Juventus Dybala | Mercato infuocato quello di Serie A, dove le big continuano giorno dopo giorno a trattare con i grandi club, e magari risolvere qualche questione interna. Mentre il calcio giocatore è fermo, dietro le quinte si gioca una sfida tra pretendenti e società, magari impegnate a blindare i propri gioielli. E’ il caso della Juventus, che sta cercando in tutti i modi di tenersi stretto Dybala, continuamente corteggiato dal PSG.

Il club parigino non vuole mollare la presa, ma nonostante questo i bianconeri tengono duro, e da poche ore è arrivato un altro “no” secco, forse quello decisivo. L’argentino resta un patrimonio per la Vecchia Signora, per ora pare che sia stato eluso il pressing di Leonardo e staff. A riportarlo è goal.com.

Ultime Juventus: rinnovo ad un passo per Dybala

La Juventus blinda Dybala, e adesso la questione prioritaria torna ad essere il rinnovo di contratto. Per la Joya arriverà infatti un prolungamento, e con ogni probabilità anche un aumento di stipendio. Una mossa importante, e che sottolinea ancora una volta tutta l’importanza dell’ex Palermo nelle gerarchie di Sarri. Il rinnovo è ad un passo e si chiuderà a breve, questi tutti i dettagli.