Calciomercato Juve: Rakitic nel mirino, duello con l’Inter

Calciomercato Juve Inter Rakitic Barcellona | Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, è pronto a dire addio alla Liga. Arrivato in Spagna nel 2011, quando fu acquistato dal Siviglia nell’affare con lo Schalke 04, passò poi nel 2014 al Barcellona. Ora però la sua avventura al club catalano sembra giunta al termine. Il calciatore classe 1988 ha un contratto in scadenza nel 2021 e non sarà rinnovato, proprio per questo il club ha già fissato il prezzo di mercato per la sua eventuale cessione immediata in estate. Il futuro di Rakitic potrebbe essere in Serie A, dove ci sono Juventus e Inter pronte a fiondarsi su di lui. Già a gennaio entrambi i club hanno provato l’acquisto, ma senza i risultati sperati. Non è da escludere però un suo clamoroso ritorno al Siviglia, con la volontà del calciatore di non spostarsi di molto dal Barcellona e restare in Spagna.

Calciomercato Inter: Rakitic, pronti i 20 milioni richiesti dal Barcellona. La Juve propone lo scambio. Siviglia in pole

Mentre la Juve propone lo scambio, inserendo Douglas Costa o Bernardeschi nell’affare e senza dover sborsare cifre, l’Inter pensa all’acquisto immediato. Suning, guidato da Marotta e Ausilio non esiterebbe ad offrire circa 20 milioni per Ivan Rakitic e portarlo in Italia la prossima estate. Intanto il calciatore potrebbe fare clamorosamente ritorno a Siviglia, dove ci ha giocato dal 2011 al 2014, ora sembra il club catalano in pole.