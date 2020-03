Calciomercato Inter, Longstaff piace a mezza Europa | Diciannove anni e un’ottima stagione nel Newcastle in Premier League. Il futuro di Matthew Longstaff, però, sarà lontano dai Magpies perché ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora trovato un accordo con il club inglese per un eventuale rinnovo.

Calciomercato Inter, Longstaff dice addio al Newcastle

Nonostante le ottime prestazioni in Premier League, Matthew Longstaff non ha trovato alcun accordo con il Newcastle per rinnovare il suo contratto. L’Inter segue da vicino gli sviluppi del futuro del centrocampista inglese per poi cercare di agire alla scadenza del suo contratto. In Italia è seguito anche dagli altri due club lombardi: Milan e Atalanta seguono con interesse la vicenda. Ma il centrocampista del Newcastle piace tanto anche all’estero.

News Inter, dall’Inghilterra certi del futuro di Longstaff

Dall’Inghilterra arrivano importanti novità circa il futuro del centrocampista classe 2000. Stando a quanto appreso da teamtalk.com, non ci sarà possibilità di rinnovo con il Newcastle e tanti club hanno contattato i suoi agenti per studiarne possibili ingaggi. Borussia Dortmund, Ajax, Club Bruges, Inter e Atalanta hanno tutti preso contatto con il giocatore negli ultimi mesi ma non è da escludere che almeno altre cinque o sei squadre abbiano provato i primi approcci. Qualche settimana fa è stato registrato l’interesse del Manchester United, con Ole Solskjaer in prima fila per l’acquisto del centrocampista.