Calciomercato Inter, Godin verso l’addio: possibile scambio con lo United

Calciomercato Inter: Godin allo United, ecco chi arriva

Calcio Mercato Inter Godin | Il mercato non si ferma mai, soprattutto in Serie A, dove le big del nostro campionato stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’Inter in particolare si sta muovendo parecchio, e lo sta facendo sia in entrata che in uscita. Possibile infatti che nella rosa attuale qualcosa possa cambiare, con qualche giocatore attualmente un po ai margini del progetto. Conte ha ormai delineato le sue gerarchie, e in difesa sembra ci sia sempre meno spazio per Godin, arrivato in Italia con tante aspettative, ma calato con il passare delle partite.

In estate il difensore può partire, e sembra che su di lui ci sia l’interesse del Manchester United. Proprio a proposito è arrivata in giornata una notizia piuttosto importante: stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe disposto a cedere Godin ai Red Devils, magari in cambio di Lingard, profilo che piace parecchio.

News Inter: addio Godin, chi è il sostituto?

Godin con molte probabilità abbandonerà l’Inter in estate, e pertanto il club nerazzurro sarà costretto a trovare un sostituto, magari più giovane e con più margini di crescita. Il nome già c’è: si tratta di Kumbulla, i dettagli.