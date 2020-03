Calciomercato Inter: Sanchez, arriva la decisione definitiva

Calcio Mercato Inter Sanchez | Un mercato molto intenso quello di Serie A, che continua in maniera sempre più frenetica in questo momento di “stop”. L’Inter in particolare si sta portando avanti in vista dell’estate, e in questo periodo sta cercando di gestire anche qualche questione interna, relativa a cessioni e rinnovi. La rosa di Conte subirà inevitabilmente dei cambiamenti, e più di qualche giocatore partirà.

Uno su tutti? Sanchez, il quale dal suo arrivo non è mai riuscito a convincere allenatore e dirigenza al riscatto. L’infortunio subito ha condizionato il tutto, e adesso la decisione presa sembra essere definitiva: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il cileno non sarà riscattato, e a giugno tornerà al Manchester United. Una notizia che adesso stupisce un po, specie dopo lo scenario presentatosi negli scorsi giorni.

Ultime Inter: altre due bocciature in arrivo?

Sanche con ogni probabilità non sarà riscattato a giugno, anche perchè Conte non sembra essere contento del suo rendimento fin qui. La cessione però potrebbe toccare anche ad altri due giocatori: Godin e Biraghi, i quali non si sono per nulla imposti all’interno delle gerarchie nerazzurre. Soprattutto per il difensore uruguaiano ci sono grosse novità, qui i dettagli riportati dalla nostra redazione.