Coronavirus – Ultime Juve, Chiellini: “Ho fatto il tampone, spero sia negativo”

Ultime Juventus Chiellini Coronavirus tampone | Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è intervenuto direttamente dal J-Hotel in cui sta osservando il suo periodo di quarantena a causa della positività di alcuni calciatori della Juventus al Covdi-19. Dopo Daniele Rugani, anche Blaise Matuidi è risultato positivo al tampone. Diversi calciatori della Juventus, invece, hanno lasciato l’isolamento, come Cristiano Ronaldo, Higuain, Pjanic e Khedira. Intanto arrivnao le parole di Chiellini riguardo al tampone effettuato in queste ultime ore per scoprire se sarà positivo o meno.

Notizie Juve, le parole di Chiellini

Il difensore simbolo della Juve è appena tornato dal lunghissimo infortunio. Chiellini poteva essere l’arma in più per il finale di stagione, ma ora potrebbe avere anche più tempo per recuperare la forma e mettersi al passo dei compagni qualora dovesse tornare nei prossimi mesi il calcio giocato. Intanto parla dell’emergenza Coronavirus, di come passa le giornate e del tampone appena effettuato:

“Ho fatto il tampone ieri e sono in attesa di notizie, non ho sintomi al momento e mi auguro davvero che sia negativo. Passo la giornata come fanno in tanti: qualche esercizio fisico, leggo, guardò qualche Serie TV e ho anche rispolverato la Playstation come quando ero più giovane. Faccio molte video-chiamate con famiglia e amici, sono queste le mie giornate”.