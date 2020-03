Serie A, è caos: il Napoli torna sul campo di allenamento

In questo momento la Lega di Serie A non riesce a darsi una linea rispetto alla questioni allenamenti: secondo molti vanno sospesi, ma c’è una minoranza, rappresentata da Lazio e Napoli, che vorrebbe tornare quanto prima sul campo, almeno per allenarsi.

Ultime Napoli, gli azzurri tornano in campo

Mentre il Milan annuncia misure drastiche e la chiusura completa di ogni attività, il Napoli ha fatto sapere con un comunicato che mercoledì prossimo si riuniranno i calciatori agli ordini di Gattuso per una seduta di allenamento mattutina. Ecco il testo del comunicato: “La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina“.

Il dibattito

Prosegue quindi il dibattito che vede da un lato De Laurentiis e Lotito e dell’altro tutti gli altri presidenti di Serie A, capitanati da Andrea Agnelli. Giova ricordare che il decreto attualmente in vigore configura le sessioni di allenamento come attività lavorativa e per questo tutelata: Lotito e De Laurentiis hanno l’effettivo diritto di far allenare la propria squadra. Altro discorso è quello legato all’opportunità: non sono mancate aspre critiche, oltre che dai presidenti, anche da medici e calciatori rispetto a questa evenienza, vista la situazione generale del paese.