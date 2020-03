Notizie Juventus, Sconcerti: “Higuain è un fuorilegge, va denunciato”

Il giornalista Mario Sconcerti ha attaccanto duramente Gonzalo Higuain, reo di aver trasgredito alle legge recandosi in Argentina mentre doveva essere in isolamento in Italia.

Ultime Juventus, Sconcerti contro Higuain

Duro attacco per il Pipita da parte dell’opinionista, che ieri ha violato l’isolamento per raggiungere la madre in Argentina, secondo alcuni gravamente malata. La stoccata è avvenuta in diretta, ai microfoni di tmw radio. “Higuain ha fatto una cosa contro la legge, per cui è un fuorilegge“, afferma Sconcerti, “moralmente non mi sento di giudicare, forse avrei fatto la stessa cosa. Ma innanzitutto ha rotto una quarantena e va denunciato. Tampone negativo? Non vuole dire nulla. Il permesso della Juve? Ma per cosa, per violare la legge? Se tale placet è arrivato, la Juve è anche complice. C’è stato un atto legittimo ma che va contro il destino di tutti. Tutti noi vorremmo uscire mentre siamo chiusi in casa, non sono ammesse scuse. Anzi, la Juve farebbe bene a dissociarsi da questa violazione di legge“.

Juve news, il caso Higuain

Mentre i beni informati sostegono che la madre sia in condizioni critiche, per cui se non da accettare, il comportamento dell’argentino ha almeno un’attenuante, resta ora un grande interrogativo. Anche in Argentina si va infatti verso alcune misure restrittive, per cui il rischio ora è che il bomber non possa, legalmente, lasciare il paese nelle prossime settimane.