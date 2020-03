FIGC, Gravina: “Ripresa del campionato? Solo ipotesi. Possiamo non assegnare titoli”

FIGC: Gravina fa il punto della situazione

FIGC Gravina | L’allarme Coronavirus sta spaventando tutti, e il mondo calcistico in Italia si è praticamente fermato. I campionati sono stati sospesi, e adesso appare difficile fare pronostici sul quando riprenderà il tutto. In questi ultimi giorni sono intervenuti vari addetti ai lavori, come ad esempio il ministro Spadafora e il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, tentando di fare ipotesi. Proprio quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a Radio Kiss Kiss Napoli, tentando di fare il punto della situazione:

“Attualmente stiamo lavorando sulla ripresa del campionato, ma si tratta solo di ipotesi. Il 3 maggio è una buona data, ma anche il 10 o il 17. Ci stiamo impegnando per salvare questa stagione, non vogliamo danneggiarla. Attualmente il calcio non è una priorità in questo momento di crisi generale. Playoff e Playout? Si tratta di un’idea per ora, possiamo congelare la classifica oppure non assegnare titoli. Poi ci sarà da pensare anche alle competizioni nazionali, dobbiamo essere bravi e responsabili”

Serie A: caos sulla ripresa degli allenamenti

La Serie A è ferma, e al momento non si sa quando possa riprendere il suo corso. Gravina ha parlato chiaro, le ipotesi non bastano, e al momento c’è un altro dubbio che si pone tra i club: la ripresa degli allenamenti. Le idee anche qui sono parecchio discordanti, c’è stato uno scontro tra Lotito e Agnelli.