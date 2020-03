AIC, Tommasi: “Non so cosa abbia in mente chi vuole fare allenare i propri tesserati in questo momento”

AIC: Tommasi manda la frecciata

AIC Tommasi | Il calcio in Italia è completamente fermo, e chissà quanto potrà riprendere il suo corso. Le ipotesi fatte restano tali, e per il momento è impossibile fare pronostici, specie dopo il picco dei contagi che sta avvenendo nelle ultime ore. Intanto tanti dubbi si sono sollevati anche sulla questione legate alla ripresa degli allenamenti, che stando al Presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, è una questione per nulla prioritaria al momento. Queste le sue parole riportate da CalcioNapoli24:

“Non so cosa abbia in mente chi vuole fare allenare i propri tesserati in questo momento. Non voglio sollevare polemiche, ma non ha senso. E’ pericoloso, ora dobbiamo pensare a stare a casa, specie dopo questo picco di contagi. Rinviare l’Europeo potrà tornare utile, magari favorendo il concludersi delle competizioni nazionali”.

Tommasi su taglio agli stipendi

Tommasi si è poi voluto esprimere anche sul taglio degli stipendi ai giocatori. Quest’ultimo ha voluto specificare che non sarà possibile imporre ai calciatori una rinuncia, bensì toccherà a loro stessi farlo in eventualità. Un caso particolarmente spinoso, e che al momento non può essere ancora affrontato. Lo stesso Presidente ha infatti espresso la volontà di quantificare i danni prima, e prendere una decisione definitiva soltanto dopo.