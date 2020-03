Juventus: anche Pjanic e Khedira lasciano l’Italia dopo Higuain

Ultime Juve, anche Pjanic e Khedira via. Gonzalo Higuain ha lasciato la scorsa notte l’Italia per tornare in Argentina.

La notizia ha fatto molto rumore perchè nonostante il divieto di uscire di casa, l’attaccante della Juve è partito da Torino per raggiungere in patria la madre, in questo momento ammalata. Era da oltre una settimana in isolamento domiciliare volontario, così come tutta la Juve (oltre 100 dipendenti) compreso il presidente Agnelli. La notizia era arrivata dopo che lo scorso mercoledì Rugani è stato trovato positivo al coronavirus. Due giorni fa pure Matuidi è risultato positivo.

Juventus: partono altri due

In queste ore, tuttavia, anche Miralem Pjanic e Sami Khedira hanno lasciato Torino e sono andati rispettivamente in Lussemburgo e Germania.

Higuain si è presentato la scorsa notte all’aeroporto di Torino-Caselle, con in mano una certificazione medica che attestava la sua negatività al tampone.

Questo era stato eseguito per verificare se avesse o meno contratto il coronavirus vista la vicinanza con il centrale Rugani.

Per lui, ad attenderlo un aereo privato, pronto a decollare, dopo alcuni scali, verso il Sudamerica.

Anche per questo motivo gli agenti Polaria, che da tempo stavano già monitorano i movimenti aerei nello scalo piemontese, hanno deciso di non opporsi ed hanno autorizzato il volo.