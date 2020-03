Coronavirus, Serie A: caos tra società per la ripresa degli allenamenti, spaccatura Lotito-Agnelli

Coronavirus, la Serie A punterà a ripartire: oggi riunione per decidere la data della ripresa degli allenamenti

Coronavirus, Serie A – Ripresa degli allenamenti | E’ il giorno dell’incontro per i club di Serie A, previsto in tarda mattinata in call conference. I presidenti delle diverse società del massimo campionato italiano andranno ad incontrarsi virtualmente nella riunione organizzata dalla Lega Calcio, cercando di snocciolare i diversi temi legati alla ripresa delle attività quando tutto sarà finito per quel che concerne l’epidemia del Coronavirus. Saranno diversi i colloqui tra le parti, tra i discorsi ci sarà sicuramente il tema della ripresa degli allenamenti, su cui è filtrata una diversa visione di vedute da parte di alcuni presidenti delle diverse società sportive.

Serie A, la ripresa degli allenamenti dopo l’allarme Coronavirus: ecco quali club si trovano in accordo con Agnelli e Lotito

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, sarebbero rivali dentro e anche fuori dal campo, Juventus e Inter. Sì, però Agnelli e Zhang sarebbero d’accordo sull’idea di dilazionare la data della ripresa degli allenamenti. Al contrario, tra i club pronti a ripartire lunedì ci sarebbero la Lazio di Claudio Lotito e il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli esperti consigliano di continuare a restare a casa, almeno fino ad inizio aprile, ma i presidenti di anche Bologna, Cagliari, Udinese e Lecce spingerebbero per il ritorno in campo al 3 aprile, per un lavoro individuale, e poi il 13 in gruppo. Altro tema toccato, sarà quello degli ingaggi dei tesserati di ogni club. Se il danno economico dovesse superare la quota di 700 milioni di euro, le società potrebbero prendere dei provvedimenti con i propri calciatori.