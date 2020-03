Emergenza Coronavirus, parla il virologo Schimidt riguardo la ripresa dei campionati

Coronavirus calcio Schmidt | Il mondo intero è messo in ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus. Il calcio, in tutto il mondo, si è dovuto arrendere e non sa quando potrà tornare. La UEFA ha rinviato al 2021 gli Europei di calcio, sperando di poter dare spazio in estate ai campionati d’Europa per concludere le stagioni e tutti i campionati. Ad oggi, inizio maggio è una data fissata per riprendere almeno in Italia, ma ad oggi la situazione continua a non essere confortante. Tanti i milioni e forse i miliardi di perdite e a pagarne le spese saranno anche i calciatori oltre le società. Stipendi tagliati per tutti: calciatori, staff, allenatori e membri della società. Intanto, il prestigioso virologo tedesco Jonas Schmidt-Chanasit annuncia come possibile data di ritorno al calcio giocato addirittura il 2021.

Coronavirus, il virologo Schmidt: “Il calcio non riprenderà prima del 2021”

Jonas Schmidt-Chanasit, noto virologo dell’istituto Berhard-Nocht di Amburgo, ha parlato nelle ultime ore dell’emergenza Coronavirus e di come si stia diffondendo in tutto il mondo. Schmidt ha parlato anche riguardo al mondo del calcio e del possibile ritorno posticipato al 2021 per non tornare a favorire il contagio da Coronavirus. Queste alcune delle sue parole:

“Non credo che si possa tornare a giocare a calcio prima del 2021. Non si risolverà tutto in due o tre mesi come dicono. Si può tranquillamente considerare l’ipotesi di terminare qui la stagione di Bundesliga”.